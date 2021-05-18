ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الثلاثاء 18-5-2021 ليصل عند 19.09 جنيه للشراء ، و 19.22 جنيه للبيع . مقارنة مع أسعار أمس الاثنين عند 18.96 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، وكان قد شهد سعر اليورو استقرارا منذ يوم الأربعاء الماضي و حتي يوم الأحد بسبب عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند مستوى 18.97جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

و يتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر، عند مستوى 18.97جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى المصرف العربي الدولي

وفى المصرف العربي الدولي، عرض سعر اليورو أمام الجنية عند 19.00 جنيه للشراء ، و 19.21 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك البركة ، عند 18.99جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك كريدي أجريكول ، عند مستوى 18.99جنيه للشراء، و 19.23 جنية للبيع .

سعر اليورو في بنك HSBC

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك HSBC ، عند مستوى 18.99 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قطر الوطني

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك قطر الوطني مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم عند 18.99 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في البنك التجاري الدولي ، عند مستوى 18.98 جنيه للشراء، و 19.21 جنية للبيع . سعر اليورو

سعر اليورو فى بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك فيصل الإسلامي ، عند مستوى 18.98 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنية فى بنك الإسكندرية، عند 18.96جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

أعلى و أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ، و بنك الامارات دبي الوطني ، عند 19.01 جنيه للشراء،. بينما تداول بنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.91جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

على صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، وتقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.97 جنيه للشراء، و 19.22جنيه للبيع.