ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 9-5-2021 في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري و بنك مصر سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.80 جنيه للبيع، و19.11 جنيه للشراء

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الأحد ، ليصل عند 18.99 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع، مقارنه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 18.80 جنيه للشراء، و 18.92 جنيه للبيع، وذلك بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.80 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيهه المصرى اليوم فى بنك مصر، عند 18.80 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وفى المصرف العربى الدولى ، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.82 جنيه للشراء ، و 19.11 جنيه للبيع .

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولي ، عند 18.82 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وسجل سعر اليورو مقابل الجنية في بنك أبوظبي التجاري ، عند مستوى 18.82 جنيه للشراء، و 19.13 جنية للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني ، عند مستوى 18.84 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك فيصل الإسلامي في تعاملات اليوم عند 18.82 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع .

أعلى مستوى لسعر اليورو في مصر

وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك البركة عند 19.00 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

أدنى مستوى لسعر اليورو في مصر

تداول بنك HSBC سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.73 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري بتعاملات اليوم بالسوق المصرية داخل شركات الصرافة المصرية، تقدم شركة مصر للصرافة سعر اليورو عند 18.80 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.