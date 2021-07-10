ارتفاع سعر النقل من الصين إلى ميناء الإسكندرية مسجلا 14.3 ألف دولار للحاوية

استمرت أسعار النوالين البحرية الى السوق المصرية في الجنون، وخاصة بالنسبة للبضائع المستوردة من الصين وجنوب شرق أسيا، حيث وصلت إلى مستويات قياسية.

وأكد محمد حامد – مستخلص جمركي – أن هناك استمرار في ارتفاعات للنوالين البحرية، حيث بلغ سعر نولون الحاوية من ميناء شنغهاي إلى ميناء دمياط بلغت للحاوية 20 قدم قرابة 7878 دولار، وبالنسبة للحاوية 40 قدم بلغت سعر نقله الى 14858 .

وأضاف ” حامد ” أنه بالنسبة لنقل الحاوية من ميناء شنزن جنوب الصين، إلى ميناء الإسكندرية ، فقد بلغ سعر تكلفة نقل الحاوية 20 قدم إلى 7625 دولار، بينما نقل الحاوية 40 قدم بلغت 14350 دولار .

وبالنسبة لنقل الحاويات من ميناء نينو الى ميناء السخنة فقد بلغ سعر نقل الحاوية 40 قدم إلى 9550 دولار ، وبالنسبة للنقل من ميناء تيانجين الى ميناء السخنة فقد بلغ 5875 دولار للحاوية 20 قدم، ومن ميناء شنزن الى السخنة 5825 للحاوية 20 قدم ، و9150 للحاوية 40 قدم ، وجميع الحاويات الصغيرة لا تزيد عن 16 طن ، وفي حالة زيادتها الى 20 طن قد تزيد 300 دولار لسعر النولون.

وكانت قد توقعت غرفة ملاحة الإسكندرية متوسط سعر النوالين البحرية خلال 3 أشهر قادة تضم كلًا من ( يوليو ، وأغسطس ، وسبتمبر)، وذلك لمختلف البضائع من ناحية، إضافة إلى مختلف عدد من الدول التي يتم الاستيراد منها للسوق المصرية.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى.

وشمل متوسط سعر النولون البحري بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق أسيا والتي تضم ( سنغافورة – اندونيسيا – ماليزيا – الفلبين – فيتنام – كمبوديا – تايلاند – ميانمار وكذلك الصين واليابان وكوريا ) وذلك الى ميناء الإسكندرية، لتصل الى 11 ألف دولار للحاوية 40 قدما، و5750 دولارا للحاوية 20 قدما، أما لميناءي دمياط وبورسعيد فتصل إلى 8100 دولار للحاوية 20 قدما و10500 دولار للحاوية 40 قدما والحاوية الثلاحة يصل سعر نقلها الى 2300 ، أما لميناء السخنة فتصل الى 5050 دولارا للحاوية 20 قدم و8000 دولار للحاوية 40 قدما.

من جهته اشار أسامه عدلي المدير التجاري لشركة وكالة الخليج، أنه لم يعد هناك توقعات لأي مدى ستصل أسعار النوالين، خاصة في ظل زيادة الطلب على المنتجات الصينية وجنوب شرق أسيا من السوق الأوربي والأمريكي ، لافتا إلى أن تلك الأسعار تعد تاريخية لم تصل إليها النوالين قبل ذلك.

ولفت إلى أستمرار أزمة الحاويات الفارغة حتى ألآن، مشيرا إلى أن بعض الخطوط بدأت تقوم بعمل خدمات متخصصة لنقل الحاويات الفارغة خاصة من قبل خطي ميرسك وmsc ليتم نقلها من الصين إلى مختلف الأسواق أول أغسطس المقبل.