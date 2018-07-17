ارتفاع سعر المتر التجاري بمدينة بدر إلى 84 ألف جنيه

محمود زكيارتفع سعر المتر التجاري بمدينة بدر بقيمة 13.6 جنيه خلال المزاد التي أجراه جهاز المدينة إذ سجل أعلى سعر 84.6 ألف جنيه مقابل 71 ألف جنيه عن المزاد الذي سبقه.وقال المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس جهاز مدينة بدر ، إن الجهاز نجح في بيع 12 محلا تجاريا، بالإضافة إلى صيدلية

محمود زكي

ارتفع سعر المتر التجاري بمدينة بدر بقيمة 13.6 جنيه خلال المزاد التي أجراه جهاز المدينة إذ سجل أعلى سعر 84.6 ألف جنيه مقابل 71 ألف جنيه عن المزاد الذي سبقه.

وقال المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس جهاز مدينة بدر ، إن الجهاز نجح في بيع 12 محلا تجاريا، بالإضافة إلى صيدلية حيث سجل أعلى سعر قيمة 84.6 جنيه للمتر مقابل 30 ألف جنيه كأقل سعر للمتر بالمدينة.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن الصيدلية تقع في منطقة السوق التجاري التابع للإسكان الإجتماعي بالمدينة، بينما تقع المحلات في منطقة الإسكان المتميز.

وأوضح نائب رئيس الجهاز أن آخر مزاد بالمدينة بلغ أعلى سعر به 71 ألف جنيه للمتر التجاري، مشيرًا إلى أن ما يحدد سعر المتر الموقع الذي تقع به تلك الوحدات وكذلك نوع النشاط.

وتم إنشاء مدينة بدر بقرار مجلس الوزراء رقم (335) لعام 1982 إذ تعتبر من الجيل الأول من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وتقع المدينة على طريق (القاهرة – السويس) على بعد 46 كم من القاهرة تحدها من الغرب مدينة هليوبوليس الجديدة, وترتبط بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوي من خلال وصلة طولها 19 كم، وتربط مجموعة من شبكة طرق إقليمية المدينة بدلتا النيل وقناة السويس والبحر الأحمر وسيناء بشبكة الطرق الإقليمية الموجودة، كما أن لها مستقبلاً واعدا فهي سوف تكون أقرب مدينة للعاصمة الإدارية الجديدة.