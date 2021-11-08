اقتصاد وأسواق

ارتفاع سعر اللحم السوداني في المنافذ التموينية

ضخ 100 طن لحوم يوميا في المجمعات الاستهلاكية
محمد مجدي 10:37 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 10:37 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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أكدت مصادر مطلعة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة أن ارتفاع سعر اللحم السوداني في المنافذ التموينية نتيجة الأزمة العالمية التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلي زيادة تكاليف الخامات والأعلاف في القطاع الزراعي والحيواني و الغذائي.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”المال” أن تلك الزيادات العالمية أدت إلى ارتفاع سعر اللحم السوداني بنحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد، وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية الاهرام والنيل و الإسكندرية.

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وأضافت المصادر أن سعر كيلو اللحوم السودانية يبلغ حاليا 95 جنيهًا بدلا من 90 جنيهًا و هو حتي الآن أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بنحو 20٪، كذلك يبلغ سعر كيلو اللحوم البرازيلية 65 جنيها.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، أكد في تصريحات سابقة لـ “المال” أن اللحوم الطازجة و المجمدة متوفرة في المجمعات الاستهلاكية ولا يوجد عجز، كما يتم ضخ ما يقرب من 100 طن لحوم يوميا في المجمعات الاستهلاكية الثلاثة النيل والأهرام والإسكندرية.

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يذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الطازجة و المجمدة يكفي 24 شهرا وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التموين وشركة اتجاهات السودانية.

وقال المصيلحي إن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان بشأن توريد اللحوم مستمرة و لا توجد أي أزمة في توفيرها ، كما أنه يتم التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم.

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وتعاقدت وزارة التموين مع شركة اتجاهات السودانية في شهر سبتمبر الماضي على تطوير وإدارة 25 منفذ بيع لحوم تابع لشركة المصرية للحوم التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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