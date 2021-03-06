اقتصاد وأسواق

ارتفاع سعر اللحم البقري القائم إلى 56 جنيهًا بالأسواق السبت 6-3-2021

ارتفاع أسعار الماشية
الصاوي أحمد 12:02 م, السبت, 6 مارس 21 12:02 م, السبت, 6 مارس 21

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واصلت أسعار اللحم الأحمر الجاموسي «القائم» ارتفاعها في مصر حاليًا وسجلت 49 جنيهًا مقابل 48 جنيها خلال الساعات الماضية، كما بلغت أسعار البقري 56 جنيها مقابل 55 لـ “القائم” وذلك اليوم السبت 6-3-2021.

بينما واصلت أسعار الماشية الحلابة التراجع بشكل ملحوظ بعد انقضاء ذروة الشتاء وتراجع الاهتمام باقتناء أنواع التربية والتسمين خلال الفترة الحالية لطرحها خلال موسم الأعياد وشهر رمضان المقبل.

وتراوحت أسعار أبقاء الألبان من 20 ألف جنيه فما فوق مقابل 25 ألف جنيه لرأس الجاموس حاليا مقابل 25 ألفا و30 ألف على التوالي خلال الشهور الماضية طبقا لتجار.

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فيما أكد عدد من المربين أن السعر العادل للحم للقائم يجب أن يصل إلى 57 جنيها للبقري، و52 جنيها للجاموسي وهو السعر الذي يحقق الربحية للمربي، والتوازن للمستهلك.

وتراجعت أسعار رؤوس الماشية المخصصة للتربية، حيث فقدت نحو 1000 جنيه، مع أسعار التداول قبل أسبوعين لتتراوح بين 4000 حتى 12 ألف جنيه والأوزان بين 100 حتى 300 كيلو.

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وأكد تجار أن سعر الماشية الكبيرة “العشار” يسجل من 20 ألفا إلى 21 ألف جنيه والأبقار الحلابة من 22 ألفا إلى 25 ألف جنيه، بينما تسجل أسعار عجول البتلو الصغيرة عمر شهر وشهر ونصف بين 4000 إلى 4500 جنيه للرأس.

وأكد عدد من التجار أن العجول متوسطة الحجم يتراوح سعرها بين 13 ألفا إلى 16 ألف جنيه للوزن الذي بين 270 إلى 320 كيلو.

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بقلم الصاوي أحمد

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