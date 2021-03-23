ارتفاع سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

السعر يرتفع بقيمة 5 قروش بنهاية تعاملات اليوم في أغلب البنوك

شهد سعر الريال السعوي حالة من الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقًا لمعادلةٍ تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وداخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر صرف العملة السعودية “الريال” أمام الجنيه المصري إلى مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك مصر

ارتفعت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

نشرت شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة” مستويات الريال السعودى مقابل الجنيه للأفراد والشركات، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

حققت سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر؛ بنهاية التداولات، اليوم الثلاثاء، مقابل الجنيه، 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى مستوى سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشر الموقع الإلكتروني لدى البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.