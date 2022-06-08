ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

فقز سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.971 جنيه للشراء، و4.992 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعره اليوم في شركات الصرافة

بيّن أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرفه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى مستوى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما سجلت مستويات سعره مقابل الجنيه المصري، 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وتداول سعر صرفه أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.81 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.85 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغ مستويات سعر شرائه وبيعه أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعره أمام الجنيه المصري 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

جاءت مستويات سعر صرفه مقابل الجنيه المصري، عند 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.