ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

ارتفعت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند 5.026جنيه للشراء، و5.049 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

أوضح أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، جاءت عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما نشرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.87 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

فيما أظهرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.90 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

نشرت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وصل إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5.03 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.