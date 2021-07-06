ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات

أنهى سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، 6-7-2021، تعاملاته بالصعود الطفيف أمام الجنيه المصري، في البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل سعر الريال اليوم 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري اليوم، على موقعه الرسمي، فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم في تقرير يومي، داخل عدد من البنوك الرئيسية، الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

لا يزال سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، يتداول عند مستويات 0.27 دولار، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل أنهى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، تعاملاته اليوم عند مستويات 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المصري، مساء اليوم الثلاثاء. ريالات-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وبنهاية تعاملات اليوم، استقر سعر الريال مقابل الجنيه بسوق الصراف المحلية، عند مستويات 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب المعلن من الشركة المصرية للصرافة، اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وخلال فترة التعاملات المسائية للبنوك الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، ترصد منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، داخل عدد منها، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

عند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك الاستثمار العربي، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي

فيما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بفروع بنك QNB الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند مستويات 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في بنك التعمير والإسكان، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

ويعرض بنك فيصل الإسلامي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، عند مستويات 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات المسائية.