ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تواصل مستويات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 مسيرة الارتفاع مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.920 جنيه للشراء، و4.946 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

ونشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.90 جنيه للشراء، و4.93 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.76 جنيه للشراء، و4.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.79 جنيه للشراء، و4.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

بحسب التقرير اليومي لـ“المال، حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.90 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مستوى 4.92 جنيه للشراء، و4.94 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.92 جنيه للشراء، و4.94 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.