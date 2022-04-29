ارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية اليوم.. وتوقعات بأول انخفاض في 3 شهور

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة بعض الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن من المرجح أن تسجل السبائك أول انخفاض شهري لها منذ يناير بفعل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1905.67 دولار للأوقية، لكنه خسر نحو 1.6 % هذا الشهر.

سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة يصعد

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1908.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في ديلي إف إكس، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخيبة للآمال قد تخفف بعض الضغط عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بتشديد السياسات النقدية الذي ألمح إليه من قبل، وهو أمر مثل ضغطا على الذهب في الأسابيع الماضية.

ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

الفضة ترتفع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.34 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 % إلى 924.49 دولار للأوقية. وتقدم البلاديوم 0.7 % إلى 2247.63 دولار للأوقية.

والمعادن الثلاثة في طريقها لتكبد خسائر شهرية.

واستقر الذهب قرب أدنى مستوياته في عشرة أسابيع أمس الخميس مع توقعات برفع كبير سريع لسعر الفائدة الأمريكية رفعت الدولار وأضافت ضغوطا على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1888.50 دولار للأوقية.. وسجل في وقت سابق من الجلسة 1871.81 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 17 فبراير.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1889.80 دولار للأوقية.

تراجع الذهب بنحو 2.5% خلال الشهر

وتراجع الذهب بنحو 2.5 % هذا الشهر، وهو ما قد يشكل أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر أيلول مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة لترويض أسرع تضخم تشهده الولايات المتحدة في أربعة عقود.

ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.21 دولار للأوقية بعدما بلغت أقل مستوياتها منذ 11 فبراير.

وارتفع البلاتين 1.1 % إلى 927.60 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 2.6 % إلى 2259.93 دولار للأوقية.