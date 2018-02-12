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ارتفاع سعر الدولار مع منتصف تعاملات الاثنين

هبة حامدشهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا في بعض البنوك، مقارنة بالتعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، ليسجل أغلى سعر للشراء في بنك الكويت الوطني عند 17.68 جنيه، فيما سجل بنكا مصر والزراعي المصري أقل سعر للدولار عند 17.58 جنيهًا.