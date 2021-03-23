ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021

اختتم متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-3-2021، تعاملاته أمام الجنيه في البنوك المصرية، مرتفعا بنحو 3 قروش، ليسجل 15.708 جنيه للشراء، و15.807 جنيه للبيع، مقابل 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع أمس الإثنين، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وطبقا لبيانات البنك المركزي، شهدت أسعار الدولار في مصر تقلبات ما بين الصعود والهبوط، خلال شهر مارس الجاري، إلا أنها في المجمل تكون مرتفعة 5 قروش عن مستوى أسعار إغلاق فبراير الماضي، بعد أن صعدت نحو 6 قروش خلال الأمس واليوم.

وعالميًا، ارتفع سعر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل تمديد إجراءات عزل في ألمانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي نحو 2% منذ بداية الربع الحالي إذ يتوقع أن يقود التقدم السريع لحملة التطعيم في الولايات المتحدة وحزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتعزيز النمو وصعود عائدات السندات وجذب مستثمرين.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، عند 15.72 جنيه للشراء.

بينما تداول بنك قناة السويس، أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه في مصر، عند 15.67 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفعت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، في ختام تعاملات اليوم، بنحو 3 قروش، لدى البنك الأهلي المصري، لتصل إلى مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع، مقابل مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية – مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع، ليكون بذلك مرتفعا 3 قروش على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى ميد بنك، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ويتداول بنك كريدي أجريكول، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجلت العملة الأمريكية، خلال التعاملات أمام الجنيه، لدى بنك الإسكندرية، مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

صعد سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، اليوم الإثنين، بنحو 2.4 قرش للشراء، و2.9 قرش للبيع، ليصل إلى مستوى 15.668 جنيه للشراء، و15.797 جنيه للبيع، مقابل 15.668 جنيه للشراء، و15.797 جنيه للبيع الأمس.