ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. وأعلى سعر للشراء يسجل 17.65 جنيه

هبة حامد ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء في بنك المصري الخليجي عند 17.65 جنيه بارتفاع 5 قروش عن التعاملات الصباحية. ورفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشين ليسجل 17.64 للشراء، و 17.74 للبيع. كما رفع بنك HSBC سعره قرشين ليسجل 17.63 للشراء، و17.73 للبيع.

هبة حامد

ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء في بنك المصري الخليجي عند 17.65 جنيه بارتفاع 5 قروش عن التعاملات الصباحية.

ورفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشين ليسجل 17.64 للشراء، و 17.74 للبيع.



كما رفع بنك HSBC سعره قرشين ليسجل 17.63 للشراء، و17.73 للبيع.

في البنك العربي الأفريقي ارتفع سعر الدولار قرشا ليسجل 17.58 للشراء و 17.68 للبيع.

فيما ارتفع الدولار بقيمة قرشان في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.62 للشراء، و17.72 للبيع.

وارتفع الدولار قرشان في بنك مصر ليسجل 17.62 للشراء، و17.72 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع، بزيادة قرشين.

وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدولار قرشين ليسجل 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني قرشين ليسجل 17.63 للشراء، و 17.73 للبيع.

