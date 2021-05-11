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ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

مرتفعاً بقيمة قرش
‫محمود الصباغ‬‎ 3:25 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 3:25 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

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أنهى سعر الدولار اليوم  مستوياته على ارتفاع طفيف مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 11-5-2021 بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقاً لتقرير بوابة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي على أسعار العملات العربية والأجنبية خدمة لمتابعيها.

وجرى التداول على العملة الأمريكية مقابل الجنيه داخل البنوك بين مستويات شراء 15.60 جنيه للشراء، 15.64 جنيه، فيما جاء مستويات البيع بين 15.70 جنيه، 15.73 جنيه.

ومقابل العملات الرئيسية عالميا جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو الأوروبي عند 0.8222 ، وذلك بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.9400 بحلول الساعة 8:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في نهاية تعاملات أمس بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويقدم أكبر مصرف حكومي في السوق المصرفية المصري، سعر صرف الدولار على شاشات التداول اللحظية في بداية التعاملات الصباحية اليوم عند مستويات شراء وبيع 15.61 جنيه، 15.71 جنيه.

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وأظهرت شاشات التداول اللحظية، داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري العربي جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وفي نهاية التداولات اليوم سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك التنمية الصناعية، 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وجاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المشرق الإسلامي بنهاية التعاملات عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

الدولار
صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وعرضت المؤشرات الأحدث على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل بنك كريدي أجريكول مصر إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وأوضح تقرير “المال” على أسعار العملات وصول سعر صرف العملة الأمريكية مقابل نظيره المصري في شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني إلى 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

وعلى صعيد أعلى قيمة لشراء وبيع الدولار الأمريكي في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، يقدم بنك الأهلي الكويتي سعر الدولار عند مستوى 15.65 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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