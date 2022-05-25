ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

يستمر مستويات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، مسيرة الارتفاع داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.464 جنيه للشراء، و18.548 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

دارت مستويات سعر صرف شراء الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.58 جنيه، 18.49 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع بين 18.36 و18.55 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فقزت أسعار شراء وبيع صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.58 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى صعيد سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق جاء عند 18.49 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ارتفعت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.