ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

قفزت مستويات سعر الدولار اليوم الخميس 21 أبريل 2022، مقارنة بتعاملات أمس في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.512 جنيه للشراء، و18.517 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية؛ خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تراوح سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.56 جنيه، و18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه، و18.50 للبيع بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات وصلت إلى 18.44 جنيه للشراء، و18.50 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما اظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية زيادة سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما نشرت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، سعر الدولار عند 18.53 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.