صعد سعر الدولار اليوم الأحد 10 أبريل 2022 فى ختام التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة بتعاملات يوم الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.300 جنيه للشراء، و18.398 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسجلت مستويات سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.30 جنيه، و18.29 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.40 جنيه، و18.39 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى مستوى 18.30 جنيه، و18.38 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بحسب التقرير الذي تقدمة بوابة “المال” جاء سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، عند 18.30 جنيه، و18.38 جنيه للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري عند 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

فيما تداول سعر شراء وبيع الدولار في نهاية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.