ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية التداولات مقابل الجنيه المصري

مرتفعًا في أغلب البنوك

ارتفع سعر صرف الدولار بختام التعاملات اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، مقابل الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي المصرفي، كما سجل في نهاية تعاملات أمس سعر الدولار في مصر، متوسطًا سعريًّا عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، وسجلت العملة الخضراء، الأحد الماضي، أول ارتفاع لها منذ الأسبوع الماضي، كما حافظ سعر الدولار على مستوياته مقابل باقي العملات والجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وكذلك صعد الدولار بالسوق المصرية ليتراوح مستوى الشراء بين 15.61 جنيه، و15.65 جنيه، ووصل سعر بيع الدولار داخل البنوك، ليصل بين 15.71 جنيه، و15.74 جنيه.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرية، بمستهل التداولات داخل البنك الأهلى المصرى عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما ارتفع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في مصر، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB التجاري الدولي

وعرضت شبكة فروع بنك CIB سعر صرف العملة الأمريكية الخضراء مقابل الجنيه المصري، اليوم، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

وبختام تعاملات اليوم، شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري جاء عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وأوضح تقرير المال وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

وصلت مستويات سعر صرف الدولار داخل شركة مصر للصرافة؛ التابعة لبنك مصر، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وبلغت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري في شبكة فروع بنك بلوم، بداية التعاملات، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وجاء شراء وبيع الدولار في السوق المحلية المصرية ببداية التعاملات، اليوم، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع داخل بنك HSBC.