ارتفاع سعر البامية والكوسة.. واستقرار باق الأصناف

تباينت أسعار الخضر والفاكهة في أسواق محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، وارتفع سعر البامية، والكوسة، بينما استقرت أسعار معظم الأصناف الأخرى.

وأكد محمود علي، صاحب محل خضر في منطقة بولاق الدكرور لـ”المال”، أن جميع أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت بعد زيادة أسعار النولون، خلال إجازة العيد، لكن ما لبثت أن عادت للاستقرار مرة أخرى، وزادت البامية 2 جنيه لتبلغ 18جنيهًا بدلًا من 16 مؤخرًا والكوسة سجلت 8 جنيهات بدلا من 6.

وأوضح أن أسعار أصناف الباذنجان العروس والأبيضن بلغت 3 جنيهات، والرومي 2 جنيه، والفلفل سجل 6 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات، والبطاطس 3.5 جنيه والطماطم 3.5 جنيه .

وعلي صعيد الفاكهة، أكد أن سعر العنب الأحمر والأصفر 5 جنيهات، والكانتالوب 4 جنيهات، والبطيخ 25 جنيهًا للواحدة، حسب الوزن، والخوخ 5 جنيهات، والموز البلدي 10 جنيهات، والمانجو 12 جنيهًا، حسب الصنف، والبرقوق البلدي 20 جنيهًا، والمشمش 15 جنيهًا .

