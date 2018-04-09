ارتفاع زوار حديقة حيوان الجيزة إلى 130 ألف لأول مرة

أحمد صبرىقال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية للحدائق بوزارة الزراعة إن عدد ممن زاروا حديقة الحيوان اليوم فى شم النسيم بلغ 130 ألف لأول مرة فى تاريخها، مؤكدا أن الزيارات مجانية للأطفال.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن إلى أن الحدائق لم تتلق أي بلاغات بوجود أى مشاكل ب



أحمد صبرى



قال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية للحدائق بوزارة الزراعة إن عدد ممن زاروا حديقة الحيوان اليوم فى شم النسيم بلغ 130 ألف لأول مرة فى تاريخها، مؤكدا أن الزيارات مجانية للأطفال.





وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن إلى أن الحدائق لم تتلق أي بلاغات بوجود أى مشاكل بداخلها، مؤكدا أنها كانت مؤمنة بالكامل من الشرطة والأمن الإدارى.

