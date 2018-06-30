ارتفاع ديون الصين إلى 1.84 تريليون دولار في الربع الأول

خالد بدر الدينأعلنت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي اليوم السبت أن الديون الخارجية غير المستحقة للصين واصلت نموها في الربع الأول من العام الجاري 2018 وسط النمو الاقتصادي المستقر وانفتاح الصين بشكل أوسع لتصل إلى حوالي 1.84 تريليون دولار أمريكي بنهاية مارس الماضي بزيادة 7.8 % بالمقارنة مع نظيرتها فى نه

خالد بدر الدين

أعلنت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي اليوم السبت أن الديون الخارجية غير المستحقة للصين واصلت نموها في الربع الأول من العام الجاري 2018 وسط النمو الاقتصادي المستقر وانفتاح الصين بشكل أوسع لتصل إلى حوالي 1.84 تريليون دولار أمريكي بنهاية مارس الماضي بزيادة 7.8 % بالمقارنة مع نظيرتها فى نهاية العام الماضي.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن نمو الديون جاء من الدائنين الأجانب مع تزايد العملات والودائع والسندات بعد أن أصبحت سوق السندات الصينية أكثر انفتاحاً على المستثمرين الأجانب كما زادت سندات الدين من إجمالي الديون الخارجية من 8 % عام 2014 إلى أكثر من 21 % من الإجمالي بنهاية شهر مارس الماضي من العام الجاري.

وأكدت الهيئة إن نمو الديون الخارجية يعكس التنمية الاقتصادية المستقرة وزيادة الانفتاح في الصين بينما توسع الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع بمقدار 6.8 % في الربع الأول من العام الجاري ليتفوق على نسبة النمو المستهدف من حكومة بكين والمتوقع بحوالي 6.5 %.

وأضافت الهيئة أن سندات الدين أصبحت مصدراً جديداً لنمو الديون الخارجية وهذا يعنى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب القوية في الاقتصاد الصيني.