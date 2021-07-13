ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء.. وتسجل في القاهرة 37 درجة للعظمى

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، ومعتدل ليلًا على أغلب المدن المصرية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة غدًا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا في القاهرة تسجل 37 للعظمى، و25 للصغرى، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 39 درجة، وتبلغ في الإسكندرية 31 للعظمى، و24 للصغرى، و34 للدرجة المحسوسة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، في دمنهور 35 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى، و23 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى، و23 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى، و23 للصغرى.

درجة الحرارة غدًا فى بورسعيد

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في بورسعيد تبلغ 32 للعظمى، و26 للصغرى، والسويس 37 للعظمى، و25 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و25 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و24 للصغرى.

وأضافت أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتابعت الأرصاد أن هناك شبورة مائية خفيفة تتكون في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشرقية.

نسبة الرطوبة غدًا

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تسجل نسبة الرطوبة، غدًا الأربعاء، على القاهرة 75 للعظمى، و25 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و15 للصغرى، وجنوب الصعيد 20 للعظمى، و10 للصغرى.