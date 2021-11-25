ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وتسجل في القاهرة 26 للعظمى والأقصر 30 درجة

أعلنت الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة المدن والمحافظات المصرية، وطقس حار نهارا على جنوب الصعيد، إذ تشهد مدن جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلاً.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا في القاهرة 26 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 26 للعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 26 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

وتابعت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا في الاسكندرية 25 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 25 للعظمي و 16 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 26 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 24 للعظمي و 16 للصغري، والزقازيق 25 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 15 للصغري.

ارتفاع درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 26 للعظمي و 13 للصغري، والاسماعيلية 26 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة في رفح 24 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 25 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 22 للعظمي و 9 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 28 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 24 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في اسوان 31 للعظمي و 13 للصغري، والاقصر 30 للعظمي و 12 للصغري، والوادي الجديد 30 للعظمي و 11 للصغري، وشلاتين 27 للعظمي و 17 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الارصاد ان تصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

كما تصل الرطوبة غدا في شمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر في التقرير ارتفاع درجات الحرارة غدا على كافة المدن والمحافظات: