ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 29

تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 27 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بشكل نسبي وفق درجات الحرارة غدا الاثنين على محافظات الدلتا والقاهرة والوجه البحري، إذ ضعفت فرص سقوط الأمطار ليصبح الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ويبقي تأثير السحب علي سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبه سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة هناك.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا تسجل في القاهرة ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري، والاسكندرية ٢٧ للعظمي و ٢٠ للصغري، وطنطا ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري.

درجات الحرارة غدا

وتابع درجات الحرارة غدا في مرسي مطروح ٢٧ للعظمي و الصغري ١٨، ودمنهور ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري، وبلطيم ٢٦ للعظمي و ١٩ للصغري.

وأضاف أن درجات الحرارة غدا في بورسعيد ٢٨ للعظمي و ٢٢ للصغري، ودمياط ٢٧ للعظمي و ٢٢ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في المنصورة ٢٩ للعظمي و ١٨ للصغري، والسويس ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في العريش ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري، ورفح ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري، ونخل ٢٩ للعظمي و ١٦ للصغري.

كنا تسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ ٣٣ للعظمي و ٢٤ للصغري، والغردقة ٣٤ للعظمي و ٢٢ للصغري، ومرسي علم ٣٢ للعظمي و ٢٠ للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة الكبري ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

كما يسود طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبري والوجة البحري نهارا ومائل للبرودة ليلا، ومعتدل نهارا علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا.

وأكدت الأرصاد علي اضطراب حالة البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح بعض الأوقات الي ٧٠ كيلو و ارتفاع الأمواج الي ٤ أمتار.

ونرصد في التقرير توقعات هيئة الأرصاد الجوية لتفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين: