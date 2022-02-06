لايف

ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 20

وشبورة مائية صباحا على أغلب الطرق
عصام عميرة 5:49 م, الأحد, 6 فبراير 22 5:49 م, الأحد, 6 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المحافظات، وتسجل في القاهرة 20 درجة للعظمى وأسوان 25 للعظمى، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، طقس شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء والمدن، ليسود طقس غائم جزئياً، تصل إلى الصقيع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتعرض الأرصاد، توقعات درجات الحرارة غدا على 38 مدينة، وتسجل فى القاهرة 20 للعظمي و 11 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم السبت 5-2-2022 في مصر

درجات الحرارة غدا الإسكندرية

وتابع إن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 19 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 10 للصغري، ودمياط 19 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة غدا في المنصورة

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى المنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، وبورسعيد 20 للعظمي و10 للصغري، والزقازيق 20 للعظمي و10 للصغري، والإسماعيلية 20 للعظمى و 10 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى رفح 18 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 17 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 15 للعظمي و 4 للصغري، ونويبع 21 للعظمي و 14 للصغري، وطابا 16 للعظمي و 11 للصغري.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة : الدولة قدمت جميع التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام فى شق الثعبان

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 23 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 11 للصغري، والفيوم 20 للعظمي و 87 للصغري.

 درجة الحرارة فى بني سويف

وبني سويف 20 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 20 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 21 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 24 للعظمي و 9 للصغري، واسوان 25 للعظمي و 9 للصغري.

اقرأ أيضا  الصحة : تخفيض أسعار مسحة كورونا وتحليل رابيد انتيجين (فيديو)

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 24 للعظمي و وحلايب 22 للعظمي و 13 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر ورياح جنوبية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل الى 2 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

برعاية وزيرة الثقافة.. «إبداع الطفل» يُنظم رحلة تثقيفية لـ30 طفلا إلى معرض الكتاب

محمود محسن 5:40 م, الأحد, 6 فبراير 22

بايدن يوجه رسالة للأمريكيين بشأن جائحة كورونا

محمد عبد السند 5:18 م, الأحد, 6 فبراير 22

ضبط 4 أشخاص يروجون العملات الافتراضية بتعاملات 5.5 مليون جنيه

أماني عوض 4:38 م, الأحد, 6 فبراير 22

حالة الطقس غدا الاثنين.. شبورة صباحًا وشديد البرودة ليلًا

دعاء محمود 4:32 م, الأحد, 6 فبراير 22

تفاصيل جنازة الطفل ريان المغربي

محمد مجدي 3:43 م, الأحد, 6 فبراير 22

بدء الاستعدادات بالمغرب لتشييع جثمان الطفل ريان بعد تحديد أسباب الوفاة

منتصر محمود 2:10 م, الأحد, 6 فبراير 22