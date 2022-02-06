ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 20

تتوقع الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المحافظات، وتسجل في القاهرة 20 درجة للعظمى وأسوان 25 للعظمى، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، طقس شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء والمدن، ليسود طقس غائم جزئياً، تصل إلى الصقيع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتعرض الأرصاد، توقعات درجات الحرارة غدا على 38 مدينة، وتسجل فى القاهرة 20 للعظمي و 11 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي.

درجات الحرارة غدا الإسكندرية

وتابع إن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 19 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 10 للصغري، ودمياط 19 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة غدا في المنصورة

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى المنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري، وبورسعيد 20 للعظمي و10 للصغري، والزقازيق 20 للعظمي و10 للصغري، والإسماعيلية 20 للعظمى و 10 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى رفح 18 للعظمي و 11 للصغري، وراس سدر 17 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 15 للعظمي و 4 للصغري، ونويبع 21 للعظمي و 14 للصغري، وطابا 16 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 23 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 11 للصغري، والفيوم 20 للعظمي و 87 للصغري.

درجة الحرارة فى بني سويف

وبني سويف 20 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 7 للصغري، واسيوط 20 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 21 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 24 للعظمي و 9 للصغري، واسوان 25 للعظمي و 9 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الوادي الجديد 21 للعظمي و 6 للصغري، وشلاتين 24 للعظمي و وحلايب 22 للعظمي و 13 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر ورياح جنوبية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج يصل الى 2 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن والمحافظات: