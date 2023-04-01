ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا والقاهرة 27 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، لتشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد، إن حركة الرياح تنشط على مناطق اقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتعتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتبلغ سرعتها 12عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتعرض الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على جميع المدن، وتصل في القاهرة 27 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 27 للعظمى و 12 للصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و 16 الصغرى ، والزقازيق 27 العظمى و 15 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 14 الصغرى، والإسماعيلية 28 العظمى و 13 للصغرى، وأسوان 30 للعظمى و 16 الصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى.



وأوضحت الارصاد، أن درجة الحرارة غدا في الأقصر 30 العظمى و16 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 17 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى و12 صغرى.

درجة الحرارة غدا في بني سويف

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في بني سويف 27 العظمى و 12 للصغرى، وأبو سمبل 29 للعظمى و 16 الصغرى، وطابا 25 للعظمى و 14 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة في أبو رماد 24 العظمى و16 الصغرى، وأسيوط 28 العظمى و13 الصغرى، وسوهاج 28 للعظمى و 13 للصغرى، والعريش 25 العظمى و14 الصغرى.



كما تبلغ درجة الحرارة غدا على شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 16 الصغرى، والسويس 27 العظمى و 13 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الطور 26 العظمى و 16 الصغرى، وكفر الشيخ 26 العظمى و15 الصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى و 14 الصغرى، والفيوم 27 للعظمى و 13 للصغرى.



وأضافت، أن درجة الحرارة غدا في قنا 29 العظمى و15 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 14 للصغرى، وبني سويف 27 العظمى و 12 للصغرى.



وتذكر درجة الحرارة في نخل 25 العظمى و 8 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 13 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 14 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 15 الصغرى.



وتتابع درجة الحرارة غدا في شلاتين 28 للعظمى و 18 صغرى، وحلايب 25 العظمى و 17 صغرى، وطنطا 26 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 27 للعظمى و 15 صغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 26 العظمى و14 الصغرى، والمنصورة 26 العظمى و14 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 30 للعظمى و 14 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 13 الصغرى، ورأس غارب 26 للعظمى و 14 للصغرى.