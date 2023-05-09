ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة مشمس نهارا والقاهرة 31 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الاربعاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، و طقس مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 الى 2.5 واتجاه الرياح جنوبية شرقية/شمالية شرقية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع الموج 1 إلى 1.5 واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 31 العظمى و 19 الصغرى، والأقصر 34 العظمى و 20 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 17 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، وبورسعيد 23 العظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 16 للصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 24 العظمى و15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و 19 للصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في السويس 30 للعظمى و 19 صغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 18 للصغرى، وطابا 30 للعظمى و 18 الصغرى.

وتصل في دمنهور 30 للعظمى و 19 الصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و 20 الصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 21 الصغرى.

وتسجل في مدينة 6 أكتوبر 31 للعظمى و 19 للصغرى، وبنها 31 العظمى و 19 الصغرى، و أسوان 36 للعظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العريش 25 العظمى و 17 للصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 18 للصغرى، وحلايب 28 العظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 35 للعظمى و 20 الصغرى، ونخل 27 العظمى و12 الصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 18 للصغرى.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة غدا على رأس حدربة 30 العظمى و 20 للصغرى، والزقازيق 31 العظمى و20 الصغرى، وكاترين 24 العظمى و 8 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 31 للعظمى و 20 صغرى، والطور 31 العظمى و 21 للصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رفح 24 العظمى و 16 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 20 الصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 18 للصغرى، وأسيوط 33 العظمى و 17 الصغرى.

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة غدا في سيوة 29 للعظمى و 18 صغرى، وادي النطرون 30 العظمى و18 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و19 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 22 صغرى.

شبورة مائية صباحا

وتتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة وتتحرك في الاتجاه الشمالي الشرقي بسرعة 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: