ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا والقاهرة 29 للعظمى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا السبت على أغلب المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ةدافئ على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء، وطقس بارد ليلا بارد على اغلب الانحاء.

وتتوقع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتسجل سرعة الرياح علي تلك الأنحاء 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت علي جميع المدن، وتصل في القاهرة 29 العظمى و16 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 20 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 25 العظمي و 13 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

أضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و15 الصغرى، وأسوان 34 للعظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى 14 الصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 20 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 28 العظمى و15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 صغرى، و السويس 29 العظمى و 15 الصغرى.

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة غدا في العريش 25 العظمى و13 الصغرى، و أقصر 34 العظمى و20 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسيوط

وتابعت الارصاد، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 29 العظمى و 13 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و14 للصغرى، وأسيوط 32 العظمى و16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الطور 29 العظمى و 17 الصغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 17 للصغرى، وطابا 27 للعظمى و 15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 30 للعظمى و20 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 12 الصغرى، و الفيوم 30 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنصورة 28 العظمى و15 الصغرى، وأبو رماد 26 العظمى و21 الصغرى، دمنهور 27 للعظمى و 16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في سيوة 31 للعظمى و14 صغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و16 الصغرى، ورأس حدربة 27 العظمى و 19 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الزقازيق 29 العظمى و 16 الصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و20 صغرى، وكاترين 22 العظمى و11 الصغري.

درجة الحرارة في قنا

وتسجل في قنا 33 العظمى و 18 الصغرى ، والسلوم 29 العظمى 16 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 30 العظمى و 15 للصغرى، وبنها 29 العظمى 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 28 للعظمى و 16 الصغرى حلايب 27 العظمى و 22 صغرى، وطنطا 28 العظمى 15 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 15 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و 16 صغرى، ومطروح 24 العظمى و13 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: