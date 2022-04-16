ارتفاع درجات الحرارة غدا .. طقس شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة تلامس 40

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المحافظات والمدن، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتلامس 40 درجة للعظمى فى القاهرة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 39 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 38 للعظمي و21 للصغري، ودمنهور 39 للعظمي و22 للصغري، وشبين الكوم 39 للعظمي و22 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 38 للعظمي و21 للصغري، وطنطا 38 للعظمي و21 للصغري، ومطروح 36 للعظمي و19 للصغري، والسلوم 35 للعظمي و19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى دمياط 34 للعظمي و21 للصغري، والزقازيق 39 للعظمي و22 للصغري، والمنصورة 39 للعظمي و22 للصغري، والإسماعيلية 40 للعظمى و21 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

كما تصل درجة الحرارة فى السويس 38 للعظمي و21 للصغري، والعريش 36 للعظمي و20 للصغري، ورفح 35 للعظمي و20 للصغري، ورأس سدر 35 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 39 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 40 للعظمي و 22 للصغري، وبني سويف 40 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى المنيا إلى41 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 41 للعظمي و 23 للصغري، وأسيوط 41 للعظمي و 22 للصغري، وسوهاج 41 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى قنا 41 للعظمي و 24 للصغري، والأقصر 42 للعظمي و 24 للصغري، وأسوان 42 للعظمي و 25 للصغري، وإدفو 42 للعظمي و 245 للصغري.

وتبلغ فى الوادي الجديد 42 للعظمي و 22 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 19 للصغري، ورأس حدربة 32 للعظمي و 19 للصغري.

كما يسود طقس معتدل ليلا على كافة المدن والمحافظات، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة والوجه البحري محملة بالرمال والأتربة، تصل الى شمال الصعيد.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المحافظات المصرية: