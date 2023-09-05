ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على المدن والقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن وتصل في القاهرة 39 درجة، لتشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 13 عقدة في الاتجاه الشمالى الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 37 العظمى و 27 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 27 الصغرى، وبني سويف 39 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 41 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 35 للعظمى و 24 الصغرى، ورفح 34 العظمى و 24 الصغرى، والزقازيق 37 العظمى و26 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في دمنهور 36 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 40 للعظمى و 21 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 35 العظمى و 29 الصغرى، والعاصمة الإدارية 37 درجة و26 الصغرى، ونخل 34 العظمى و 18 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا في أسوان 44 العظمى و 27 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى، رأس سدر 37 للعظمى و 25 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السلوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في السلوم 33 العظمى و 24 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 27 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 26 صغرى، والمنصورة 37 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى مرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى، وبنها 37 العظمى و 26 الصغرى، ، وكفر الشيخ 36 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

وأشارت الأرصاد، الى أن درجة الحرارة غدا في الفيوم 39 العظمى و 22 الصغرى، والوادى الجديد 42 للعظمى و 25 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 27 الصغرى، وابو رماد 36 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الطور

وتسجل درجة الحرارة غدا في سوهاج 42 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى، والطور 39 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و 25 الصغرى، و6 أكتوبر 37 العظمى و26 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة غدا في سيوة 36 للعظمى و 22 صغرى، ومرسى مطروح 33 العظمى 23 الصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 31 العظمى و17 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 29 صغرى، والسويس 38 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 26 الصغرى.

وتتغير حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: