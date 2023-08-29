ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا والقاهرة تلامس 39 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء على جميع المدن، لتشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارًّا رطبًا على السواحل الشمالية، وتلامس 39 درجة على القاهرة.

كما يسود طقس ليلًا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد، في التقرير، تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، إذ تسجل على القاهرة 37 العظمى، و26 الصغرى، والعريش 34 العظمى، و24 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى، و25 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى، و25 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى، و30 الصغرى، والطور 38 العظمى، و27 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى، و25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 40 للعظمى، و31 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى، و26 الصغرى، والأقصر 43 العظمى، و28 الصغرى، ونخل 36 العظمى، و20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 37 درجة للعظمى، و25 الصغرى، و6 أكتوبر 37 العظمى، و26 الصغرى، والزقازيق 37 العظمى، و25 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى، و25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة إلى 35 العظمى، و29 الصغرى، وبنها 37 العظمى، و25 الصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى، و26 الصغرى، وحلايب 33 العظمى، و29 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في شبين الكوم 37 للعظمى، و26 للصغرى، وبورسعيد 33 العظمى، و24 الصغرى، ورفح 33 العظمى، و24 الصغرى، والفيوم 38 العظمى، و26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الوادى الجديد 43 للعظمى، و26 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و26 الصغرى، وشلاتين 35 للعظمى، و31 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى، و26 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 37 العظمى، و25 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى، و30 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى، و24 الصغرى، والسلوم 32 العظمى، و24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في كاترين 35 العظمى، و19 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى، و30 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى، و30 الصغرى، والسويس 37 العظمى، و25 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة غدا في العريش 34 العظمى، و24 الصغرى، وسفاجا 40 العظمى، و30 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى، و26 الصغرى، وأسوان 44 العظمى، و29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 39 للعظمى، و24 للصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى، و30 الصغرى، ودمياط 32 العظمى، و25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمرـ وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: