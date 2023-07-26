ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على المدن نهارا والقاهرة 43 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن والانحاء المصرية، لتصل على على القاهرة 43 درجة للمحسوسة، لتشهد طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة والوجه البحري و السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة رطب على كافة الانحاء ليلا.

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية صباحا، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية بسرعة 16 عقدة، فيما تعتدل على باقي المدن.

كما ترتفع نسبة الرطوبة على المدن وتسجل في القاهرة والوجه البحري 90 للعظمى و 25 للصغرى، و السواحل الشمالية الغربية 95 للعظمى و 50 للصغرى، وشمال الصعيد 6 للعظمى و 20 للصغرى، و جنوب الصغرى 35 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير مؤشرات درجات الحرارة غدا الخميس على مايقرب من 40 مدينة مصرية، وتبلغ على القاهرة 40 العظمى و27 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 28 الصغرى، ودمياط 36 العظمى و26 الصغرى، ودمنهور 39 للعظمى و 26 الصغرى، وكفر الشيخ 39 العظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 24 الصغرى، وكاترين 37 العظمى و 19 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 29 الصغرى، والمنصورة 39 العظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بنها 40 العظمى و 27 الصغرى، والفيوم 40 العظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 41 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى وادي النطرون 41 العظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 35 للعظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في نخل 41 العظمى و20 الصغرى، وشبين الكوم 40 للعظمى و 27 صغرى، والسلوم 35 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 40 العظمى و 26 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الزقازيق 41 العظمى و 27 الصغرى، والعريش 37 العظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و30 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في مرسى علم 41 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 30 الصغرى، و اسوان 44 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 42 للعظمى و 24 صغرى، وطابا 39 للعظمى و 26 الصغرى، 6 أكتوبر 41 العظمى و26 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 31 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا رأس سدر 41 للعظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 40 درجة و26 الصغرى، والطور 40 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 40 العظمى و30 الصغرى، وطنطا 39 العظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 30 صغرى، وقنا 44 العظمى و 30 الصغرى.

وتسجل في سفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 24 الصغرى، ورفح 36 العظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 41 العظمى و 26 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: