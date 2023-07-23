ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة مشمس نهارا على المدن والقاهرة 41 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وطقس ليلا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية، نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تعتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا الاثنين فى المدن المصرية، وتبلغ في القاهرة 38 العظمى و26 الصغرى، وأسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 41 العظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 33 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 33 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سفاجا

وتصل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 38 للعظمى و 26 صغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى، وسيوة 42 للعظمى و 24 صغرى، و مرسى علم 41 للعظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى بنها 38 العظمى و 26 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و25 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 30 صغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 39 العظمى و26 الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 29 الصغرى، ونخل 38 العظمى و20 الصغرى، والسويس 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتذكر الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 39 درجة و26 الصغرى، و شرم الشيخ 42 للعظمى و 30 الصغرى، وكاترين 37 العظمى و 18 الصغرى، والزقازيق 39 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى وادي النطرون 39 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طابا

وتسجل درجة الحرارة غدا في طابا 40 للعظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 35 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 30 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الطور 35 العظمى و 26 الصغرى، والفيوم 41 العظمى و 26 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل في قنا 44 العظمى و 28 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 37 العظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط غدا

وتعتدل حركة الموج بالبحر المتوسط، وتسجل ارتفاع 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما توقعت الأرصاد، ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: