ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على الصعيد والعظمى في القاهرة 35

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن وتصل فى القاهرة 35 للعظمى، ليسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأفادت ان مدن القاهرة تشهد طقسا حارا نهارا يصل الى الوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، وشديد الحرارة على مدن الصعيد شمالا وجنوبا.

كما تنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 35 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 36 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

تسجل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمي و19 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 19 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 18 للصغري، ومطروح 27 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 33 للعظمي و 19 للصغري، والإسماعيلية 35 للعظمي و 19 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 20 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى نخل 32 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 19 للصغري، وكاترين 28 للعظمي و 12 للصغري، والطور 33 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة غدا في الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و 21 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسوان 40 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 23 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من متر الى 1.5 متر، ورياح شمالية شرقية.

كما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن: