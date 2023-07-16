ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا على جميع المدن وأسوان 45 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية استمرارا موجه الطقس شديد الحرارة وارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين وتسجل في أسوان 45 درجة للعظمى، لتشهد طقس طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، و حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع المدن، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، مع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

أعلنت الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 38 العظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى و 22 الصغرى، و6 أكتوبر 39 العظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 38 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 38 للعظمى و 26 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في قنا 44 العظمى و 28 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 27 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

وتصل درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد 43 للعظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و 26 صغرى، وسفاجا 41 العظمى و 28 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في طنطا 37 العظمى و 25 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و28 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 27 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 36 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 36 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 35 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى و 20 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الطور 37 العظمى و 26 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و28 الصغرى، وكاترين 36 العظمى و 18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بني سويف 41 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 29 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السلوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 38 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 35 العظمى و 21 الصغرى، ونخل 40 العظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتصل درجة الحرارة غدا في أسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 26 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، ورأس غارب 40 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 38 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى، والفيوم 41 العظمى و 24 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: