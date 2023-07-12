ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والعظمى 36 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، واعتدال الحرارة ليلًا على جميع الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وحذرت من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة 36 العظمى، و25 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى، و29 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى، و22 الصغرى، والعريش 35 العظمى، و24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى، و23 للصغرى، وطنطا 35 العظمى، و24 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى، و24 الصغرى، وكاترين 34 العظمى، و17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 31 للعظمى، و23 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى، و25 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى، و24 الصغرى، ونخل 39 العظمى، و21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى رفح إلى 34 العظمى، و25 الصغرى، و6 أكتوبر 37 العظمى، و24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى، و28 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمياط

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمياط 34 العظمى، و25 الصغرى، والسويس 36 العظمى، و23 الصغرى، وطابا 36 للعظمى، و24 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى، و29 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في سفاجا 40 العظمى، و28 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى، و24 الصغرى، وقنا 42 العظمى، و27 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 37 للعظمى، و26 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى، و28 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى، و25 الصغرى، والسلوم 33 العظمى، و21 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 38 للعظمى، و27 للصغرى، والعاصمة الإدارية 36 للعظمى، و24 الصغرى، والطور 34 العظمى، و25 الصغرى، وأبو رماد 35 العظمى، و28 الصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في الأقصر 43 العظمى، و28 الصغرى، ووادي النطرون 37 العظمى، و24 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى، و26 الصغرى، والفيوم 37 العظمى، و24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الغردقة 41 للعظمى، و28 الصغرى، والمنصورة 36 العظمى، و25 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى، و24 الصغرى، والإسماعيلية 37 العظمى، و24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى رأس غارب 40 العظمى، و27 الصغرى، وأسوان 43 العظمى، و29 الصغرى، والزقازيق 37 العظمى، و26 الصغرى، وبنها 36 العظمى، و25 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى، و25 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل، وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: