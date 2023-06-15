ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا والقاهرة 37 للعظمى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وتوضح حالة الطقس ليلا معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة ،وتبلغ سرعته 10 عقده في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير درجات الحرارة غدا في القاهرة 37 العظمى و 27 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 26 صغرى، وقنا 40 العظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 35 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى و27 للصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى دمياط

كما تصل درجة الحرارة في دمياط 33 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 37 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بني سويف 38 العظمى و 27 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، وطنطا 36 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 38 للعظمى و 27 للصغرى، والعلمين الجديدة 35 للعظمى و 23 الصغرى، ونخل 34 العظمى و18 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 14 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 38 العظمى و 28 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 صغرى، وسفاجا 36 العظمى و 27 الصغرى، وأسيوط 39 العظمى و 27 الصغرى .

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى، والسويس 36 العظمى و 27 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 26 صغرى، وادي النطرون 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أبو سمبل 40 العظمى و 28 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 27 صغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 25 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 31 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 32 العظمى و 28 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 28 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 28 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 36 العظمى و26 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى و 27 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى و 27 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في الزقازيق 37 العظمى و 27 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 23 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 37 درجة و 27 الصغرى.

البحر المتوسط

كما تعتدل حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل أيضا حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: