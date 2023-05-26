ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا والقاهرة تتجاوز 36 للعظمى

كشفت الهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية.

وحذرت الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لاشعة الشمس لفترات، وشرب كمية كافية من السوائل، ويسود طقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 36 العظمى و 23 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 20 الصغرى، والعريش 37 العظمى و 21 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 30 للعظمى و 21 للصغرى، وبنها 36 العظمى و 22 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 20 الصغرى، والطور 35 العظمى و 24 للصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في الأقصر 41 العظمى و 27 الصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 29 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 36 العظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 21 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 22 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمنهور 34 للعظمى و 21 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في حلايب 32 العظمى و 24 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 35 العظمى و 22 الصغرى، مرسى علم 36 للعظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في طابا 34 للعظمى و 20 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 17 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و 13 الصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 18 صغرى.

درجة الحرارة غدا فى سفاجا

وتسجل درجة الحرارة غدا في سفاجا 36 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 34 للعظمى و 24 صغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 19 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في مدينة 6 أكتوبر 36 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 36 العظمى و 23 الصغرى، ورفح 36 العظمى و 20 الصغرى، ورأس حدربة 32 العظمى و 23 للصغرى، ونخل 38 العظمى و17 الصغرى.

وتتوقع الأرصاد اعتدال حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

رياح نشطة على السواحل

وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 18 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

و فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانا وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن: