ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة مشمس نهاراً والقاهرة تلامس 37 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على كافة المدن والمحافظات، وتصل في القاهرة ٣٧ درجة للمحسوسة وقت الظهيرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس نهارا مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتعتدل الح٢رارة ليلا علي تلك الانحاء والمدن.

كما تنشط الرياح الشمالية الشرقية على معظم الأنحاء وخاصة على السواحل الغربية كما تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع ان تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الادارية 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبنها 35 للعظمى و 24 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا بورسعيد 31 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا شلاتين 39 للعظمى و 26 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 27 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى العريش 3 للعريش 30 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طابا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 36 للعظمى و 23 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 29 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 29 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 26 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: