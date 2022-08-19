ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة نهارا والقاهرة تسجل 39 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المحافظات والمدن، واستمرار ارتفاع الرطوبة النسبية مما يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على السواحل الشمالية وحار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد ومدن الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 32 للعظمى و 26 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 35 للعظمى و 26 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية إلى 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى راس سدر 37 للعظمى و 29 للصغرى، ونخل 36 للعظمى و 18 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 25 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في بني سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الأقصر

وذكرت الأرصاد، الأقصر 42 للعظمى و 27 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على المدن والمحافظات: