ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة وتسجل 38 درجة مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا السبت على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ورطب ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على باقى الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 36 للعظمى و 25 للصغرى، لتصل الدرجة المحسوسة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فى فترات النهار إلى 38 درجة مئوية على القاهرة، وتصل فى دمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى المنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والزقازيق 36 للعظمي و 24 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية إلى 37 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد تسجل في بني سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 25 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى و 25 للصغرى، سوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 26 للصغرى، وادفو 42 للعظمى و 28 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة على الوادي الجديد 39 للعظمى و 27 للصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 27 للصغرى.

اضطراب حالة البحر الأحمر

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج لا يتجاوز 2 متر فى بعض الأوقات، وحركة رياح اتجاه شمالية غربية، كما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر مع نشاط للرياح.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على جميع المحافظات والمدن: