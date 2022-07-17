ارتفاع درجات الحرارة غدا ..طقس شديد الحرارة نهارا لتصل فى القاهرة 36 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، تصل سرعتها على العاصمة 16 عقدة، وتعتدل على الوجه البحري بسرعة 13 عقدة، وتسجل على السواحل الشمالية 16 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 33 للعظمى و 24 للصغرى، وبورسعيد 33 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 37 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى العريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 للصغرى، ونخل 35 للعظمى و 21 للصغرى، ونويبع 37 للعظمى و 26 للصغرى، وطابا 34 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، و مرسى علم 37 للعظمى، و 27 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 23 للصغرى، بني سويف 36 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة فى الصعيد

كما تصل درجة الحرارة غدا فى سوهاج 38 للعظمى و 25 للصغرى، و قنا 40 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 27 للصغرى، وادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.75 متر ورياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يصل إلى 2.25 متر و رياح شمالية غربية.

ارتفاع نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الأرصاد، ارتفاع نسبة الرطوبة غدا الاثنين، وتصل فى القاهرة 80 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 85 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 95 للعظمى و 65 للصغرى، وجنوب سيناء 55 للعظمى و 30 الصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والأنحاء: