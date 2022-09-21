ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار والعظمى في القاهرة 35

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المحافظات والمدن على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد من 2 إلى 3 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وطقس حار رطب على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة رطب ليلا على كافة المدن ومائل للحرارة ليلا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، مع أتربة عالقة نهارا على القاهرة ونشاط للرياح ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 25 للصغرى، والعاصمة الادارية 35 للعظمى و26 للصغرى، ومدينة أكتوبر 35 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 32 للعظمى و 23 للصغرى، و وادي النطرون 32 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 26 للصغرى، ومرسي مطروح 29 للعظمى و 21 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 24 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى نخل 31 للعظمى و 18 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 25 للصغرى، وكاترين 29 للعظمى و 18 للصغرى، ونخل 31 للعظمى و 18 للصغرى، ونويبع 34 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى حلايب 31 للعظمى و 27 للصغرى، ونويبع 34 للعظمى و وسيوة 37 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 35 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى و 23 للصغرى، و والمنيا 36 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 38 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 32 للعظمى و 27 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن المصرية: