ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارًا والقاهرة تتجاوز 32 للعظمى

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة غدا الجمعة على أغلب المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويبلغ سرعتها 15 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة للدرجة العظمى والصغري، وتصل في القاهرة 32 العظمى و19 الصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 19 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى و 17 للصغرى ،والغردقة 31 للعظمى و16 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 الصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و17 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و17 للصغرى، وسيوة 30 للعظمى و11 صغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في العريش 33 العظمى و17 الصغرى، وطنطا 31 للعظمى و 19 للصغرى، ورفح 33 العظمى و 17 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 30 العظمى و18 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 19 صغرى، والأقصر 37 العظمى و19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 31 للعظمى و 18 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 17 صغرى، وأبو سمبل 37 للعظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أسوان 38 للعظمى و 19 الصغرى، والطور 31 العظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 33 العظمى و 18 للصغرى، وأسيوط 35 العظمى و18 الصغرى، وقنا 36 العظمى و18 الصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تسجل في شرم الشيخ 31 للعظمى و 20 الصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى، والسويس 32 العظمى و 18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في دمياط 28 للعظمى و 18 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 19 صغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمنهور 31 للعظمى و 17 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 17 للصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 17 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الزقازيق 33 العظمى و 19 الصغرى، ورأس غارب 30 للعظمى و 16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 30 العظمى و17 الصغرى ، ورأس سدر 32 للعظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 30 العظمى و17 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 18 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 18 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: