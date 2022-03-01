ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والعظمى تتجاوز 32 درجة ببعض المدن

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومدن الصعيد، وتسجل 32 للعظمى فى أسوان.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 27 للعظمي و 12 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 12 للصغري، ودمنهور 24 للعظمي و 12 للصغري، ووادي النطرون 27 للعظمي و 11 للصغري.

ارتفاع درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرار غدا فى الإسكندرية 24 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 26 للعظمي و 12 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 12 للصغري.

وتصل درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 26 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 27 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 24 للعظمي و 12 للصغري، والإسماعيلية 26 للعظمي و 12 للصغري، والسويس 27 للعظمي و 12 للصغري، والعريش 24 للعظمي و 10 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى سيوة 25 للعظمي و 10 للصغري، ودمياط 23 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 23 للعظمي و 9 للصغري، ورأس سدر 24 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الفيوم 27 للعظمي و 10 للصغري، وبني سويف 27 للعظمي و 10 للصغري، والمنيا 28 للعظمي و 8 للصغري، وأسيوط 28 للعظمي و 8 للصغري.

درجات الحرارة غدا

كما تسجل درجات الحرارة غدا في سوهاج 28 للعظمي و 9 للصغري، وقنا 30 للعظمي و 10 للصغري، والأقصر 31 للعظمي و 10 للصغري، وأسوان 32 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 31 للعظمي و 8 للصغري، وشلاتين 31 للعظمي و 12 للصغري، وحلايب 28 للعظمي و 13 للصغري.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن من القاهرة وحتي أسوان، مع نشاط لحركة الرياح على أغلب الانحاء، و يسود طقس نهارا دافئ على السواحل الشمالية والغربية.

20 يوم على انتهاء فصل الشتاء

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد عن انتهاء فصل الشتاء بعد 20 يوم من الآن، طبقا للحسابات الفلكية، إذ بدأ فصل الشتاء للعام الحالي فى 21 ديسمبر 2021، عقب انتهاء فصل الخريف 2021، ومن المقرر أن يستمر فصل الشتاء 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة، ليكون نهاية فصل الشتاء رسميا لهذا العام هو يوم 20 مارس 2022.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على كافة المدن والمحافظات المصرية: