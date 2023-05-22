ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى تتجاوز 34 للعظمى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا تكون لطيفة في أول الليل، ومائلة للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 34 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 22 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 19 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 18 للصغرى، وطنطا 33 العظمى و 20 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 18 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 23 للصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في رأس حدربة 29 العظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 30 العظمى و 20 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 23 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 21 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة في السويس 32 العظمى و21 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 20 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 20 للصغرى، والأقصر 41 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 36 للعظمى و 23 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 21 صغرى، وسفاجا 36 للعظمى و 22 الصغرى، ونخل 32 العظمى و13 الصغرى.



وتذكر الارصاد، أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 18 للصغرى، والطور 33 العظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 18 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 33 العظمى و 20 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 20 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 11 الصغرى، وحلايب 31 العظمى و 24 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 34 العظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 23 صغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا 32 للعظمى و 20 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 20 الصغرى، المنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 36 العظمى و 23 الصغرى

وأشارت الأرصاد إلى حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، وتوضح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

و نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 13 عقدة في الاتجاه الغربي.

و فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: