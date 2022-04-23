ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس حار نهارا والعظمى فى أسوان 37

تتوقع الأرصاد أجواء حارة نهارا علي شمال البلاد وفق درجات الحرارة غدا الأحد، ويسود طقس شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليسود طقس غائم جزئيا على أغلب المدن.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 31 للعظمي و 17 للصغري، ووادي النطرون 30 للعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و17 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 25 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 17 للصغري، وبلطيم 25 للعظمي و 16 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 25 للعظمي و 15 للصغري، والإسماعيلية 32 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 31 للعظمي و 15 للصغري، والعريش25 للعظمي و 15 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 30 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 30 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 32 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بني سويف 32 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 17 للصغري، وأسيوط 33 للعظمي و16 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى قنا

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا فى قنا 35 للعظمي و 19 للصغري، والأقصر 36 للعظمي و 20 للصغري، و وأسوان 37 للعظمي و 21 للصغري، و الوادي الجديد 35 للعظمي و 16 للصغري.

وتتوقع الأرصاد اعتدال حالتي البحر المتوسط والأحمر وتصل ارتفاع الأمواج من متر الى 2 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة لتسود أجواء مائلة للحرارة نسبيًا علي شمال البلاد خلال ساعات النهار بينما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر لذا يرجي عدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل ولا يوجد أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس لمدة أسبوع قادم.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المحافظات والمدن: