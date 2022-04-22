تتوقع الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة غدا السبت لتسود أجواء حارة نسبيًا علي شمال البلاد خلال ساعات النهار، وطقس معتدل علي السواحل الشمالية ووسط سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر لذا يرجي عدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل ولا يوجد أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس خلال تلك الفترة، وفق درجات الحرارة غدا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 31 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 16 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمي و 16 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 17 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 14 للصغري، والسلوم 24 للعظمي و 15 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 25 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 25 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و 16 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة فى نويبع

كما تصل درجة الحرارة غدا فى رفح 23 للعظمي و 14 للصغري، وراس سدر 28 للعظمي و 15 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 10 للصغري، ونويبع 31 للعظمي و 19 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 21 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 31 للعظمي و 15 للصغري، وبني سويف 31 للعظمي و 16 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 32 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل فى سوهاج 32 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 19 للصغري، والاقصر 36 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتسجل درجة الحرارة فى أسوان 37 للعظمي و 20 للصغري، وادفو 38 للعظمي و 21 للصغري، وأبوسمبل 38 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 16 للصغري.

وقالت الأرصاد إن هناك نشاطا لحرة الرياح على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء، فيما تعتدل سرعة الرياح على باقي المدن والأنحاء مع تساقط للأمطار بنسب طفيفة على حلايب.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة المدن والأنحاء: